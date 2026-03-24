Pelin Karahan ve Seçkin Özdemir Başrolde: "Düşes" Dizisi Sete Çıktı!

Dijital yayıncılık dünyasında yükselen dikey format trendine iddialı bir yapım daha ekleniyor. Senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı, romantik komedi türündeki yeni dikey dizi "Düşes"in çekimleri bugün itibarıyla başladı. İki Dakika Creative House imzalı proje, hem modern anlatım tarzı hem de dev oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Setten gelen ilk kareler, izleyicide şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

"Düşes" dizisi, usta isimlerle genç yetenekleri aynı projede buluşturuyor. Dizinin güçlü kadrosunda; Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Melisa Doğu gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik de hikâyeye renk katan diğer oyuncular arasında.

Yurdagül Şaşmaz’ın "Gül"e Dönüşümü

Dizi, mütevazı bir mahallede sıradan bir hayat süren Yurdagül Şaşmaz’ın hikâyesini merkezine alıyor. Karakterin yaşadığı değişimle birlikte "Lüks mü, huzur mu?" ve "Aşk mı, mantık mı?" gibi evrensel sorulara yanıt arayan yapım, Yurdagül’ün Gül’e dönüşme serüvenini eğlenceli ve sorgulatan bir dille ekrana taşıyacak.

Pelin Karahan: "Komedisi Bol Bir Aile Hikâyesi"

Dizinin başrol oyuncusu Pelin Karahan, sete çıkış heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Bu proje aslında çok sıcak bir hikâye anlatıyor. Bir kadının yeniden ayağa kalkmasını ve kendi ayakları üzerinde durarak yükselişini izliyoruz. Ekip zaten çok güçlü, herkes alanında usta. Dikey formatta olması prodüksiyon kalitesini etkilemiyor; sanki normal bir dizi ya da film çekiyormuşuz gibi aynı titizlikle çalışıyoruz."