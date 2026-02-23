Pelin Karahan ve Bedri Güntay Cephesinde Şok Gelişme: 12 Yıllık Yuva Dağılıyor mu?

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu? 12 yıllık evlilikte yaşanan kriz, Bedri Güntay'ın evi ayırması ve Pelin Karahan'ın boşanma iddiaları hakkındaki son detaylar haberimizde...

Pelin Karahan ve Bedri Güntay Cephesinde Şok Gelişme: 12 Yıllık Yuva Dağılıyor mu?
Yayın Tarihi : 23-02-2026 15:35

Magazin dünyasının "örnek çiftleri" arasında gösterilen oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'dan hayranlarını üzen haberler gelmeye başladı. 2014 yılında Adile Sultan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen çiftin, 12 yıllık birlikteliklerini noktalama aşamasına geldiği iddia edildi.

Evler Ayrıldı, Boşanma Kararı Alındı

Sanat camiasında kulaktan kulağa yayılan iddialara göre; uzun süredir fikir ayrılıkları yaşayan çift, krizi aşamayınca radikal bir karar aldı. Boşanma söylentilerini güçlendiren en somut adım ise evlerin ayrılması oldu. Bedri Güntay'ın ortak konutlarından ayrılarak başka bir eve çıktığı konuşuluyor.

"Dostça Ayrılık" Planı

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan Karahan ve Güntay çiftinin, süreci çocuklarının psikolojisini ön planda tutarak yönettikleri öğrenildi. Gelen bilgiler arasında;

  • Çiftin fikir ayrılıklarını çözemediği,

  • Çocukları için süreci sessiz sedasız ve dostça tamamlamak istedikleri,

  • Henüz resmi bir davanın açılıp açılmadığının netlik kazanmadığı yer alıyor.

12 Yıllık Masal Bitiyor mu?

Karahan ve Güntay, geçtiğimiz yıllarda Bedri Güntay'ın yaşadığı sağlık sorunlarını (akciğer embolisi) el ele vererek aşmış ve bu dayanışmalarıyla takdir toplamıştı. Ancak son dönemde sosyal medyada birlikte çok sık kare paylaşmamaları, takipçilerinin de dikkatinden kaçmamıştı.

