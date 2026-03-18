Pelin Karahan ve Bedri Güntay Arasında "Zoraki Tatil": Aileler Devreye Girdi!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini bitirme kararıyla hayranlarını sarsmıştı. İki çocuk babası Güntay’ın evi terk ederek yeni bir düzen kurmasının ardından, ayrılık sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle çift, kararlarını yeniden gözden geçirmek üzere Bodrum yolunu tuttu.

Boşanma Kararına "Bodrum" Molası

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; her iki tarafın ailesi de bu evliliğin bitmemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Ailelerinin "bir kez daha deneyin" ricasını kıramayan Pelin Karahan ve Bedri Güntay, çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte apar topar tatile çıktı.

Havalimanındaki "Sessiz" Bekleyiş

İstanbul Havalimanı’nın VIP terminalinde görüntülenen çiftin gergin halleri gözlerden kaçmadı. Uçak saatini beklerken karşılıklı oturan ikilinin;

Tek Kelime Etmediler: Yan yana olmalarına rağmen birbirleriyle hiç konuşmamaları ve mesafeli tavırları dikkat çekti.

Çocuklar İçin Bir Arada: Çiftin bu "zoraki" yolculukta sadece çocukları için bir araya geldiği ve ortamdaki soğuk rüzgarların hissedildiği belirtildi.

Pelin Karahan: "Biz Hayat Arkadaşıyız"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları sorulduğunda süreci büyük bir olgunlukla yönettiklerini şu sözlerle ifade etmişti: