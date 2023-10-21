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Pelin Karahan: Bana hâlâ 'Aslı' diyorlar!

Pelin Karahan, 'Kavak Yelleri' dizisiyle 2007-2011 yılları arasında beş sezon boyunca Kanal D'de izleyiciyle buluşarak hatıralarda iz bıraktı. Oyuncu, 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Bir Zamanlar Kıbrıs' gibi başarılı yapımlarda da yer aldı. Pelin Karahan, nasıl oyuncu olarak kariyer yapmaya başladığını paylaşarak kariyerinin başlangıcını anlattı.

Pelin Karahan: Bana hâlâ 'Aslı' diyorlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2023 15:05

İş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, son olarak Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekrana gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Anneliğin özel bir deneyim olduğunu vurgulayan oyuncu, "Anne olunca daha da anladım ki bu, benzersiz bir his. Anne olduktan sonra annelik rolünün derinliği çok daha fazla hissediliyor. Acıma, endişe duyma, kalbinin daha hızlı atması, her şey çok daha yoğun hissediliyor. Örneğin annem, benim için her şeydir. Onun olmamasını düşünemem. Anne-kız ilişkisinden ziyade kardeş gibi bir bağımız var. Beni sanki bir prenses gibi büyüttüler ve ben de onları her zaman korudum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de babasız büyümenin zorluklarına dikkat çeken Karahan, "Türkiye'de babasız büyümek zordur. Kendi içimde bir savunma mekanizması geliştirdim. Her zaman hayata karşı bir mesafem oldu. Ancak bu mesafe, zaman içinde olumlu sonuçlar da getirdiğini görmeme neden oldu." diye konuştu.

Pelin Karahan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunduğunu ve üniversite yıllarında oyunculuk veya benzeri bir kariyer düşünmediğini açıkladı. O dönemde mezun olup iş bulmayı düşündüğünü belirten Karahan, ajansa kaydolmasının çevresindekilerin etkisi ve ekstra gelir elde etme isteğiyle gerçekleştiğini ifade etti. İlk reklam filminde kazandığı parayı tatmin edici bulduğunu söyledi.

'Aslı Zeybek' karakterine hayat verdiği 'Kavak Yelleri' dizisinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren 39 yaşındaki oyuncu, "Kavak Yelleri'nde yoğun bir şekilde çalıştım ve kendimi geliştirdim. Orada her şeyi öğrendim. Doğru kanal, doğru kadro ve yönetmenle çalışmak benim için büyük bir şans oldu. Hala insanlar bana 'Aslı' diyorlar ve ben kendime dönüp bakıyorum." şeklinde konuştu.

Ayrıca, 'Güven Bana' filminde ve tiyatro sahnelerinde birlikte çalıştığı Selçuk Aydemir'den de bahseden Pelin Karahan, "Muhteşem bir yönetmen. Oyunculuğum üzerinde büyük etkisi oldu. Onunla sinema ve tiyatro projelerinde bir arada çalıştık. Tiyatro deneyimim yoktu, ancak çok çalıştım. Tiyatro sahnesinde olmak büyük bir mutluluk." dedi.

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