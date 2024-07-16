Pelin Akil'in beyaz bikinili pozları olay oldu: "Eşin kıskanmıyor mu?"

2016 yılında evlenen ve 2019'da Alin ve Lina adında ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmıştı. Son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Anıl Altan ve Pelin Akil, bu iddialara sosyal medya paylaşımlarıyla yanıt verdi.

Pelin Akil, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.

Çiftin Yunanistan tatilindeki mutlu anları, takipçileri tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.