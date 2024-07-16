Pelin Akil'in beyaz bikinili pozları olay oldu: "Eşin kıskanmıyor mu?"

Ünlü çift Anıl Altan ve Pelin Akil, Yunanistan tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Akil'in beyaz bikinili pozlarına takipçilerinden yoğun yorumlar gelirken, "Kocan kıskanmıyor mu?" soruları dikkat çekti.

Pelin Akil'in beyaz bikinili pozları olay oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2024 14:37

2016 yılında evlenen ve 2019'da Alin ve Lina adında ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmıştı. Son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Anıl Altan ve Pelin Akil, bu iddialara sosyal medya paylaşımlarıyla yanıt verdi.

Pelin Akil, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.

Çiftin Yunanistan tatilindeki mutlu anları, takipçileri tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

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