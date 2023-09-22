Advert

Pelin Akil'i ağlatan rol

Pelin Akil yeni rolünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Pelin Akil'i ağlatan rol
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2023 10:53

27 Ekim tarihinde vizyona girmesi planlanan "Son Akşam Yemeği" adlı film, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bir gün önce Çankaya Köşkü'nün mutfağında geçen olayları konu alıyor. Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı filmin basın toplantısı önceki gün Sefaköy'de gerçekleştirildi.

Pelin Akil, "Latife Hanım" karakterini canlandırırken rolünü anlatırken duygusal anlar yaşadı. Akil, çekimler sırasında kendisini o dönemin atmosferindeymiş gibi hissettiğini ifade ederek, "Bu film sayesinde o zamanlara dönüp gitmek benim için büyük bir deneyimdi" dedi.

Benzer Haberler
Gökçe Bahadır beyazlar içinde Gökçe Bahadır beyazlar içinde
Merve Dizdar: Bütün hayatımı mesleğime adadım Merve Dizdar: Bütün hayatımı mesleğime adadım
Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler! Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler!
Dilan Çıtak Tatlıses: Çok zayıfladım, olacak o kadar! Dilan Çıtak Tatlıses: Çok zayıfladım, olacak o kadar!
Hamdi Alkan, EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı Hamdi Alkan, EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı
Boğaz'da Merve Özbey geccesi Boğaz'da Merve Özbey geccesi
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi