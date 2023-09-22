Pelin Akil'i ağlatan rol

27 Ekim tarihinde vizyona girmesi planlanan "Son Akşam Yemeği" adlı film, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bir gün önce Çankaya Köşkü'nün mutfağında geçen olayları konu alıyor. Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı filmin basın toplantısı önceki gün Sefaköy'de gerçekleştirildi.

Pelin Akil, "Latife Hanım" karakterini canlandırırken rolünü anlatırken duygusal anlar yaşadı. Akil, çekimler sırasında kendisini o dönemin atmosferindeymiş gibi hissettiğini ifade ederek, "Bu film sayesinde o zamanlara dönüp gitmek benim için büyük bir deneyimdi" dedi.