Pelin Akil'den Sabaha Karşı Şaşırtan Paylaşım: "Nasıl Yapacağımı Bilmiyorum!"

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının enerjisiyle tanınan sevilen oyuncusu Pelin Akil sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yoğun iş temposu, şehirler arası koşturmacalar ve tiyatro sahnelerindeki yoğun adrenali derinden hisseden güzel oyuncu saatler sabahın 05.00'ini gösterirken yatağından yaptığı samimi paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yorgunluktan bitap düşen, makyajını bile silmeye fırsat bulamadan takipçileriyle dertleşen Akil'in doğal halleri sosyal medyayı salladı.

Sabah 05.00'te Gelen Uykusuzluk ve Çaresizlik İtirafı

İzmir'de sahne aldığı başarılı tiyatro oyununun hemen ardından yorgun bir şekilde otel odasına geçen Pelin Akil oyunun yarattığı yüksek adrenalin yüzünden gözünü kırpamadı. Saatlerin sabaha karşı 05.00'e yaklaştığı o anlarda kamerasını açarak takipçileriyle dertleşen ünlü oyuncu içinde bulunduğu zorlu maratonu şu sözlerle özetledi:

"İnanılmaz uykum var ama sabah 10.40'ta uçağım 12.30'da ise okuma provam var. Bunların hepsini nasıl yapacağım bilmiyorum."

Yorgunluktan kelimeleri toplamakta güçlük çeken ve makyajıyla yatağa uzanan Pelin Akil'in o doğal ama bir o kadar da bitkin halleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Öte yandan video sırasında duyulan şiddetli karın gurultuları da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı ve eğlenceli yorumlara neden oldu.

Tek Motivasyonu Kızlarına Kavuşmak

Yoğun temposu karşısında zor anlar yaşayan iki çocuk annesi Pelin Akil tüm bu yorgunluğun ve uykusuzluğun içindeki tek tesellisinin evlatları olduğunu belirtti. İçten açıklamalarıyla hayranlarının yüreğine dokunan başarılı oyuncu tüm bu koşturmacayı bitirip evine dönmenin hayalini kurduğunu vurgulayarak "Yarın akşam kızlarıma sarılmış olmanın hayaliyle uyuyacağım" sözleriyle anne kalbinin hassasiyetini gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri ünlü oyuncunun bu doğal ve samimi haline destek mesajları yağdırırken tempoya biraz ara verip dinlenmesi yönünde iyi dileklerini iletti.