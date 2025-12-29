Pelin Akil’den "Resmi Boşanma" Sorusuna Sert Tepki: "Gerçekten Artık Konuşmuyoruz!"

Magazin dünyasının en çok konuşulan, bir dönem "örnek çift" olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinde sular durulmuyor. Karı-koca olarak yollarını ayırdıklarını aylar önce açıklayan ikili hakkında ortaya atılan "Resmi olarak hala boşanmadılar" iddiası, Pelin Akil’i adeta çileden çıkardı.

Soruyu Duyunca Yüzü Ekşidi

Geçtiğimiz saatlerde objektiflere yansıyan Pelin Akil, muhabirlerin evliliğiyle ilgili sorularıyla karşılaştı. Bir muhabirin "Resmi boşanma gerçekleşti mi?" sorusunu sorması üzerine ünlü oyuncunun neşesi bir anda kaçtı. Rahatsızlığını gizlemeyen Akil, yüzünü ekşiterek şu kısa ve net yanıtı verdi:

"Gerçekten artık konuşmuyoruz bu konuyu."

Akil, yöneltilen ısrarlı soruların tamamını kafasını sallayarak ve "Konuşmuyorum" diyerek cevapsız bıraktı. Ünlü oyuncunun bu gergin tavrı, sosyal medyada ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.