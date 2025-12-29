Pelin Akil’den "Resmi Boşanma" Sorusuna Sert Tepki: "Gerçekten Artık Konuşmuyoruz!"

Pelin Akil'den boşanma sorularına tepki! Anıl Altan ile resmi olarak boşandı mı? Muhabirin "Resmi boşanma oldu mu?" sorusuna Pelin Akil'den sert yanıt...

Pelin Akil’den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2025 11:09

Magazin dünyasının en çok konuşulan, bir dönem "örnek çift" olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinde sular durulmuyor. Karı-koca olarak yollarını ayırdıklarını aylar önce açıklayan ikili hakkında ortaya atılan "Resmi olarak hala boşanmadılar" iddiası, Pelin Akil’i adeta çileden çıkardı.

Soruyu Duyunca Yüzü Ekşidi

Geçtiğimiz saatlerde objektiflere yansıyan Pelin Akil, muhabirlerin evliliğiyle ilgili sorularıyla karşılaştı. Bir muhabirin "Resmi boşanma gerçekleşti mi?" sorusunu sorması üzerine ünlü oyuncunun neşesi bir anda kaçtı. Rahatsızlığını gizlemeyen Akil, yüzünü ekşiterek şu kısa ve net yanıtı verdi:

"Gerçekten artık konuşmuyoruz bu konuyu."

Akil, yöneltilen ısrarlı soruların tamamını kafasını sallayarak ve "Konuşmuyorum" diyerek cevapsız bıraktı. Ünlü oyuncunun bu gergin tavrı, sosyal medyada ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi” Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi”
"Öykü Değil, Kardeşiyim!": Ezgi Karayel’in Magazin Muhabirleriyle Zor İmtihanı.
Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya "Gelin" Çalımı: "Hayatımı İlayda Oynasın!"
Somer Şef'ten Kar Tatilinde Sürpriz Teklif: Didem Belen ile Evlilik Yolunda! Somer Şef'ten Kar Tatilinde Sürpriz Teklif: Didem Belen ile Evlilik Yolunda!
Megastar’ın En Tatlı Mesaisi: Tarkan'dan Kızıyla İçleri Isıtan Paylaşım Megastar’ın En Tatlı Mesaisi: Tarkan'dan Kızıyla İçleri Isıtan Paylaşım
Özgü Namal’a Özgü Namal’a "Kıskanmak" Setinde Sürpriz Kutlama: 48. Yaşına Merhaba Dedi!
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi