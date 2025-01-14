Pelin Akil’den cesur imaj değişikliği: "Nasıl kıydın saçlarına"

Ünlü oyuncu Pelin Akil, sık sık boşanma haberleriyle anıldığı eşi Anıl Altan ile ilgili söylentiler yeniden gündeme gelirken, radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Kısa saç modeliyle takipçilerinin karşısına çıkan Akil, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BOŞANMA İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE

2024 yılında magazin basınında en çok boşanma haberiyle gündeme gelen çiftlerden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, bu kez sessizlikleriyle dikkat çekiyor. İddialara göre çiftin, avukatlarla bir araya gelip boşanma şartlarını görüştüğü öne sürüldü. Daha önce çıkan haberleri birlikte verdikleri pozlarla yalanlayan çift, bu kez hiçbir açıklama yapmadı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Pelin Akil, uzun süredir eşi Anıl Altan ile herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Katıldığı bir etkinlikte bol bol fotoğraf paylaşan Akil’in yanında yine eşinin olmaması, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

KISA SAÇLAR, YENİ BAŞLANGIÇ MI?

Pelin Akil’in en çok konuşulan hareketi ise saçlarını kısacık kestirerek yaptığı değişiklik oldu. Cesur tercihiyle dikkat çeken güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaşarak şu notu düştü:

"Nasıl cesaret ettiniz sorularını duyar gibiyim."

Bu değişiklik takipçilerinden çok farklı yorumlar aldı. Kimi "Mutsuzluk imajı mı bu?" diyerek boşanma iddialarına gönderme yaparken, çoğunluk "Bu kadar kısa saç bile size çok yakışmış" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Boşanma iddialarını bu kez sessizlikle karşılayan çiftin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmemesi ise dikkat çekiyor. Pelin Akil'in yeni imajıyla yaptığı bu cesur çıkış, "Yeni bir başlangıç mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Ünlü çiftin iddialara karşı ne zaman bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.