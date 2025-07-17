Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Londra'da Sürpriz Buluşma

Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamıştı. Ancak ünlü çift, bu kez Londra'da bir araya geldi. İkiz kızlarıyla birlikte vakit geçiren çiftin bu sürpriz buluşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Londra'da Aile Zamanı

İlişkilerinde yeni bir dönem yaşayan çift, çocuklarıyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da tatil yapıyor. Bu özel buluşmaya yakın arkadaşları Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti de katıldı. Kalabalık ama sıcak bir tatil ortamı oluşturan ekip, hem gezdi hem de ailece keyifli anlar yaşadı.

“Aile Zamanı” Notuyla Paylaştı

Pelin Akil, Londra sokaklarında ikiz kızları ve Anıl Altan’la verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderisine ise sadece iki kelime yazdı: “Aile zamanı”. Bu kısa ama anlamlı ifade, takipçileri tarafından hem duygusal hem de umut dolu bulundu.

Ayrılık Sonrası İlk Kare

Bu paylaşım, çiftin ayrılık açıklamasından sonra birlikte göründükleri ilk kare oldu. Takipçileri, bu kareye “Yine birlikte mi olacaklar?”, “Çocuklar için bir aradalar ama hâlâ çok güzeller” gibi yorumlarla yoğun ilgi gösterdi. Aile bağlarının ön planda olduğu bu tatil, çiftin olgun duruşunu da ortaya koydu.