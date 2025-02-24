Pelin Akil ve Anıl Altan’dan ayrılık iddialarına ilk yanıt!

Çocuklarıyla bir etkinliğe katılan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ayrılık iddialarıyla ilgili soruları yanıtlamak istemedi.

Pelin Akil ve Anıl Altan’dan ayrılık iddialarına ilk yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 13:29

Son dönemde ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarıyla birlikte bir etkinlikte görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda ayrı evlerde yaşadıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

“Arka Sıradakiler” dizisinde tanışıp aşka yelken açan ve 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Ancak son dönemde çiftin ayrı evlerde yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bugüne kadar sessizliklerini koruyan ünlü çift, etkinlikte sorularla karşılaşınca açıklama yapmak zorunda kaldı. Pelin Akil, ayrılık iddialarıyla ilgili soruya “Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda” yanıtını verirken, Anıl Altan ise “Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik” diyerek konuyu kapatmayı tercih etti.

Çiftin açıklamaları, ayrılık iddialarını ne doğruladı ne de yalanladı. İkili, özel hayatları hakkında konuşmamayı sürdürse de, hayranları bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

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