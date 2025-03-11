Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratacak açıklamalar...

2016 yılında evlenen ve iki çocukları olan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin boşanacağı yönündeki iddialar magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Daha önce çıkan haberler hakkında çift herhangi bir açıklama yapmazken, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, konuya dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Üstündağ, çiftin bir ay önce evlerini ayırdığını belirterek, “Kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre, ayrılık nedeni tahammülsüzlük. Aldatma ya da farklı bir neden söz konusu değil. Bu bilgiyi dört farklı kaynaktan doğrulattım.” ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin boşanma süreciyle ilgili yakın dostlarıyla sık sık fikir alışverişi yaptığı da konuşulanlar arasında. Hayranları, Pelin Akil ve Anıl Altan’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama beklerken, çiftin yollarını kesin olarak ayırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü!