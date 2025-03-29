Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Ünlü oyuncu Nişantaşı'nda ayrılık iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2025 11:18

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanma kararı aldığı iddiası magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Gözde çiftin ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürülürken, Pelin Akil’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mutlu Evlilikte Kriz mi Var?

Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturdu. 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çift, sosyal medyada sık sık mutlu aile pozları paylaşıyordu. Ancak son günlerde boşanma iddiaları gündeme geldi.

Pelin Akil: 'Özel Hayatımızla İlgili Konuşmak İstemiyoruz'

İddialar karşısında sessiz kalan çift, açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak Pelin Akil, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, bu yüzden açıklama yapmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum, teşekkürler” diyerek iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

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