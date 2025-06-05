Pelin Akil ve Anıl Altan 8 Yıllık Evliliklerini Noktaladı

Pelin Akil ile Anıl Altan, sosyal medyada verdikleri aile pozları ve uyumlu halleriyle örnek gösterilen çiftler arasındaydı. Ancak uzun süredir kulislerde dolaşan boşanma iddiaları sonunda gerçek oldu. Güzel oyuncu Pelin Akil, ilk kez net konuştu ve 8 yıllık evliliğin sona erdiğini duyurdu.

Sosyal Medyada Örnek Aileydiler

2016 yılında nikâh masasına oturan çift, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte sık sık mutlu aile kareleri paylaşarak takipçilerini etkilemişti. Ancak son aylarda bu birliktelikte sorunlar yaşandığına dair iddialar gündemden düşmedi. Anıl Altan, her fırsatta bu söylentileri yalanlasa da, Pelin Akil’in kararsız açıklamaları kafa karıştırmıştı.

Son Noktayı Pelin Akil Koydu

Geçtiğimiz günlerde bir Berkay konserinde görüntülenen Pelin Akil, muhabirlerin ısrarlı sorularına artık sessiz kalmadı. Açık bir dille, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek iddiaları doğruladı. Bu açıklamasıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Ancak ünlü oyuncu, açıklamasının devamında çocuklarına olan bağlılıklarını vurguladı. “Her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Ama bu başka anlamlara gelmesin. Bunu buradan söylemiş olayım. Bence yeterli,” diyerek açıklamasına nokta koydu.