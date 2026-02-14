Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...

Jekyll & Hyde müzikalinin yeni kadrosunda kimler var? Hayko Cepkin'in başrolünde olduğu müzikalde Lucy karakterini canlandıracak Pelin Akil ve yeni sezon detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 14-02-2026 11:30

Tiyatro sahnelerinin en görkemli yapımlarından biri olan Jekyll & Hyde müzikali, yeni sezonda yenilenen kadrosu ve iddialı yorumuyla geri dönüyor. Rock müziğin efsane ismi Hayko Cepkin’in başrolünde devleştiği müzikalde, bu sezonun en büyük sürprizi başarılı oyuncu Pelin Akil oldu.

Pelin Akil’den Sert ve Cesur "Lucy"

Daha önceki sezonlarda büyük ilgi gören yapımda, hikâyenin kilit karakterlerinden biri olan Lucy'ye bu kez Pelin Akil hayat verecek. Hayko Cepkin’in sıra dışı performansına eşlik edecek olan Akil'in, bu karakterle sahneye bambaşka bir enerji katması bekleniyor. Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre müzikal, bu sezon çok daha sert ve cesur bir yorumla tiyatroseverlerle buluşacak.

Reji ve Yapım Kadrosu

Etkileyici sahne tasarımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken müzikalin mutfağında usta isimler yer alıyor:

  • Yönetmen: İstanbul Devlet Tiyatroları’ndaki çalışmaları ve 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki başarısıyla tanınan Fatih Dokgöz.

  • Yapımcı: Mehmet Uslu & Onurcan Taş yönetimindeki TiyatroTR.

Sahne Tasarımıyla Göz Kamaştıracak

Jekyll & Hyde, sadece müzikal altyapısıyla değil, izleyiciyi Viktorya dönemi Londra'sının karanlık atmosferine çeken sahne tasarımıyla da öne çıkıyor. Hayko Cepkin ve Pelin Akil ikilisinin uyumu, şimdiden sezonun en çok merak edilen sanatsal iş birliği haline geldi.

