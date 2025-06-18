Pelin Akil Bodrum’da Moral Tatilinde

Pelin Akil, boşanma sürecinde Bodrum’da moral tatili yapıyor. İkiz kızlarıyla Yalıkavak’ta deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Pelin Akil Bodrum’da Moral Tatilinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2025 10:24

Pelin Akil, zor günler geçirirken Bodrum’da moral bulmaya çalışıyor. Ünlü oyuncu, 8 yıllık eşi Anıl Altan ile boşanma sürecinde ikiz kızlarıyla birlikte gözlerden uzak bir tatil geçiriyor. Bodrum’un Yalıkavak bölgesinde konaklayan Akil, hem kızlarıyla vakit geçiriyor hem de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Yalıkavak’ta Objektiflere Yansıdı

Sabahın erken saatlerinde ikiz kızlarıyla otelin plajında görülen Pelin Akil, kısa bir süre şezlongta dinlenmeyi tercih etti. Ancak minik kızlarının denize girme isteğine daha fazla kayıtsız kalamadı. Gülümseyerek denize giren oyuncu, hem çocuklarıyla ilgilendi hem de moral depoladı. Bodrum’un eşsiz denizi ve doğası, Akil’e adeta iyi geldi. Oyuncunun doğal halleri ve neşesi, objektiflere yansıdı.

Boşanma Sürecinde Moral Arıyor

Boşanma sürecinin getirdiği zorluklara rağmen Pelin Akil, moral bulmaya ve güçlü kalmaya gayret ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve doğal halleriyle hayranlarından destek mesajları almaya devam ediyor.

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