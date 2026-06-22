Paris'te Türk Rüzgarı! Hande Erçel Dünya Yıldızlarıyla Aynı Gecede Buluşuyоr!

Hande Erçel 23 Haziran'da küresel yüzü olduğu takı markasının Paris'teki görkemli gecesine katılarak Carla Bruni ve Catherine Deneuve gibi dünya devleriyle buluşacak.

Paris'te Türk Rüzgarı! Hande Erçel Dünya Yıldızlarıyla Aynı Gecede Buluşuyоr!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 10:01

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan güzelliği ve tarzıyla sınırları aşan yıldızı Hande Erçel global başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Ülkemizi dünya çapındaki dev organizasyonlarda her zaman gururla temsil eden güzel oyuncu bu kez moda ve lüksün kalbi Paris'te Türk kadınını temsil etmeye hazırlanıyor.

İtalya'nın Milano merkezli dünyaca ünlü prestijli bir takı markasının Türkiye elçisi olan Erçel 23 Haziran Salı günü markanın Paris'te global yüzlerinin bir araya geleceği görkemli geceye katılacak. Moda başkentinde 3 gün boyunca kalacak olan ünlü oyuncunun gecede taşıyacağı kostüm ve mücevherler şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Palais de Tokyo'da Yıldızlar Geçidi

Paris'in tarihi ve sanatsal dokusuyla büyüleyen ünlü sanat merkezi Palais de Tokyo'da düzenlenecek olan bu özel gecede markanın yeni yüksek mücevher koleksiyonunun ön izlemesi gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Hande Erçel bu büyüleyici atmosferde dünya sinemasının ve moda endüstrisinin en ikonik figürleriyle yan yana gelecek.

Hande Erçel gecede; Carla Bruni, Catherine Deneuve, Emily in Paris dizisinin Sylvie'si Philippine Leroy-Beaulieu, Benedetta Porcaroli, Kerry Washington, Isabella Ferrari ve Yang Zi gibi dev isimlerle buluşacak.

İlk Büyük Paris Sergisi Kapılarını Açıyor

Bu görkemli davet sadece bir mücevher tanıtımıyla sınırlı kalmayacak. Markanın köklü tarihini ve devrimsel tasarımlarını gözler önüne seren Le Joaillier Révolutionnaire adlı ilk büyük Paris sergisi 24 Haziran'dan itibaren bir ay boyunca Palais de Tokyo'da dünya genelinden gelecek ziyaretçilere açık olacak. Hande Erçel de global elçi olarak bu tarihi serginin açılış süreçlerinde yer alacak.

Hayranlarına Yeni Film Müjdesi!

Paris çıkarmasıyla uluslararası basının vizörüne girmeye hazırlanan Hande Erçel'in sadece moda dünyasında değil beyaz perdede de hareketli günler geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun gündeminde önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanan yeni bir film projesi olduğu müjdelendi. Hem küresel iş birlikleriyle hem de oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Erçel'in Paris'teki ikonik geceden paylaşacağı kareler şimdiden sosyal medyada heyecanla bekleniyor.

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