Paris Hilton'dan Jeffrey Epstein İddialarına Sert Çıkış: "Tık Tuzağı İçin Adımı Kullanıyorlar"

Paris Hilton, adı hapiste ölen Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell ile anılmasına tepki gösterdi. Hilton, Maxwell’i hatırlamadığını ve iddiaların 'tık tuzağı' olduğunu söyledi.

Paris Hilton'dan Jeffrey Epstein İddialarına Sert Çıkış:
Yayın Tarihi : 19-11-2025 14:06

Sosyetik güzel Paris Hilton’un adı, hapiste ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve fuhuş ağı ortağı Ghislaine Maxwell ile anıldı. Hilton, hakkında çıkan söylentiler için açıklama yaptı.

 

Ghislaine Maxwell Onu İşe Almak İstemiş İddiası

Cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell’in, 44 yaşındaki sosyetik güzelle bir partide tanıştığı ve onu işe almak istediği iddia edilmişti.

The Sunday Times'a konuşan Paris Hilton, bu söylentilere cevap verdi. Hilton, "Onunla tanıştığımı bile hatırlamıyorum" dedi. Ünlü isim, çıkan haberler için "Tık tuzağı için çok iyi bir ismim" yorumunu yaptı.

 

Pedofil Milyarder Jeffrey Epstein Kimdir?

Jeffrey Epstein, küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle istismar etmekten hüküm giymişti. Epstein, 2019’da cezaevine gönderildi. Milyarder, 10 Ağustos 2019’da kaldığı tek kişilik hücrede kendini asarak yaşamına son verdi. Epstein'in eski sevgilisi ve ortağı Ghislaine Maxwell de 2020’de tutuklanmış, halen cezasını çekiyor.

