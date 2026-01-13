Paris Dönüşü Ayrılık: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Yollarını Ayırdı

Genç kuşağın sevilen oyuncuları Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Yaklaşık iki aydır süren ve dolu dizgin devam eden beraberlik, beklenmedik bir kararla son buldu.

Paris Tatili Aşkı Kurtarmaya Yetmedi

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, geçtiğimiz ay baş başa çıktıkları Paris tatiliyle romantik anlarını taçlandıran çiftin, dönüşte sorunlar yaşadığı iddia edildi. Aşkın şehri Paris’te çekilen kareler hala hafızalardayken gelen bu ayrılık kararı, takipçilerini şaşırttı.

Sosyal Medyada "Takip" Son Buldu

Ayrılık kararının kesinleştiğinin en somut göstergesi ise dijital dünyadan geldi. Berk Atan ve Gökçe Akyıldız:

Birbirlerini Takipten Çıktılar: Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili, dijital bağlarını tamamen kopardı.

Fotoğraflar Arşivlendi: Birlikte çekilen ve az sayıda olan karelerin de hesaplardan kaldırılması, "geri dönüş yok" mesajı olarak yorumlandı.

Sessizliğe Gömüldüler

Ayrılığın ardından her iki taraftan da henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkilinin yakın çevresi, ilişkinin fikir ayrılıkları nedeniyle dostça bitirildiğini iddia etse de, sosyal medyadaki bu keskin hamleler akıllarda soru işareti bıraktı.

Berk Atan şu sıralar kariyerine odaklanırken, Gökçe Akyıldız'ın yeni projeler için görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.