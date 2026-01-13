Paris Dönüşü Ayrılık: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Yollarını Ayırdı

Berk Atan ve Gökçe Akyıldız ayrıldı mı? Paris tatili dönüşü şok karar! Sosyal medyadan birbirini silen Berk Atan ve Gökçe Akyıldız aşkında neler yaşandı? İşte magazin dünyasını sarsan ayrılığın detayları...

Paris Dönüşü Ayrılık: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Yollarını Ayırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2026 17:00

Genç kuşağın sevilen oyuncuları Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Yaklaşık iki aydır süren ve dolu dizgin devam eden beraberlik, beklenmedik bir kararla son buldu.

Paris Tatili Aşkı Kurtarmaya Yetmedi

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, geçtiğimiz ay baş başa çıktıkları Paris tatiliyle romantik anlarını taçlandıran çiftin, dönüşte sorunlar yaşadığı iddia edildi. Aşkın şehri Paris’te çekilen kareler hala hafızalardayken gelen bu ayrılık kararı, takipçilerini şaşırttı.

Sosyal Medyada "Takip" Son Buldu

Ayrılık kararının kesinleştiğinin en somut göstergesi ise dijital dünyadan geldi. Berk Atan ve Gökçe Akyıldız:

  • Birbirlerini Takipten Çıktılar: Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili, dijital bağlarını tamamen kopardı.

  • Fotoğraflar Arşivlendi: Birlikte çekilen ve az sayıda olan karelerin de hesaplardan kaldırılması, "geri dönüş yok" mesajı olarak yorumlandı.

Sessizliğe Gömüldüler

Ayrılığın ardından her iki taraftan da henüz resmi bir açıklama gelmedi. İkilinin yakın çevresi, ilişkinin fikir ayrılıkları nedeniyle dostça bitirildiğini iddia etse de, sosyal medyadaki bu keskin hamleler akıllarda soru işareti bıraktı.

Berk Atan şu sıralar kariyerine odaklanırken, Gökçe Akyıldız'ın yeni projeler için görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.

 

Benzer Haberler
Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı. Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
Pınar Altuğ Şaşkına Döndü: 450 Bin TL Vermedi Diye Beddua Yedi! Pınar Altuğ Şaşkına Döndü: 450 Bin TL Vermedi Diye Beddua Yedi!
Şelale İstedi, Hortum Geldi! Neslihan Atagül’den Gülümseten Hamilelik Anısı. Şelale İstedi, Hortum Geldi! Neslihan Atagül’den Gülümseten Hamilelik Anısı.
Gözaltına Alınan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama Gözaltına Alınan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama
Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında! Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında!
Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: "Regliyim, Başım Ağrıyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"