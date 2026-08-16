Özlem Gültekin’in Ölümü Sonrası Ebru Akel’den Olay Mesaj

Özlem Gültekin’den gelen acı haber, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gültekin’in hayatını kaybettiği duyurulurken, uzun yıllardır tanışan Ebru Akel de üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sunucunun mesajındaki bazı ifadeler ise özellikle dikkat çekti. Akel, yaşanan acının ardından hayata ve insan ilişkilerine dair düşündüren sözler söyledi.

Ebru Akel’den Duygusal Paylaşım

Gültekin’in vefat haberini aldıktan sonra kamera karşısına geçen Ebru Akel, yaşadığı üzüntüyü samimi sözlerle anlattı. Uzun yıllardır programına konuk olan Gültekin’i bir dost olarak gördüğünü belirten Akel, acı haberden çok etkilendiğini söyledi.

Akel, Gültekin’i tanıyan ortak arkadaşlarıyla da bu kaybı konuştuklarını ve herkesin büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

“Hayatın Kıymetini Bilin”

Ebru Akel’in paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm ise hayata dair yaptığı değerlendirmeler oldu. Ünlü sunucu, insanların hayatlarında karşılaştıkları gereksiz kıskançlıkların ve olumsuz duyguların kendilerini ele geçirmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Bu sözler, Gültekin’in ardından Akel’in verdiği hayat mesajı olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, Gültekin’i tanıyanların da üzüntüsü bir kez daha gözler önüne serildi.

Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Özlem Gültekin’in sahibi olduğu klinikten de acı haber duyurulmuştu. Yapılan paylaşımda, doktorun çok sayıda kadının ve annenin hayatına dokunduğu belirtilerek başsağlığı mesajı yayımlandı.

Gültekin’in cenazesi, ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırıldı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan Gültekin’in ölümüyle ilgili soruşturma da başlatıldı. Ölüm nedenine ilişkin süreç devam ederken, sevenleri ve yakınları Özlem Gültekin’i son yolculuğunda gözyaşlarıyla uğurladı.