Özlem Gültekin’in Ölümü Sonrası Ebru Akel’den Olay Mesaj

Özlem Gültekin’in vefatı sevenlerini yasa boğarken Ebru Akel’den dikkat çeken bir mesaj geldi. Akel’in hayatın kıymetine dair sözleri gündem oldu.

Özlem Gültekin’in Ölümü Sonrası Ebru Akel’den Olay Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 11:57

Özlem Gültekin’den gelen acı haber, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gültekin’in hayatını kaybettiği duyurulurken, uzun yıllardır tanışan Ebru Akel de üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sunucunun mesajındaki bazı ifadeler ise özellikle dikkat çekti. Akel, yaşanan acının ardından hayata ve insan ilişkilerine dair düşündüren sözler söyledi.

Ebru Akel’den Duygusal Paylaşım

Gültekin’in vefat haberini aldıktan sonra kamera karşısına geçen Ebru Akel, yaşadığı üzüntüyü samimi sözlerle anlattı. Uzun yıllardır programına konuk olan Gültekin’i bir dost olarak gördüğünü belirten Akel, acı haberden çok etkilendiğini söyledi.

Akel, Gültekin’i tanıyan ortak arkadaşlarıyla da bu kaybı konuştuklarını ve herkesin büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

“Hayatın Kıymetini Bilin”

Ebru Akel’in paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm ise hayata dair yaptığı değerlendirmeler oldu. Ünlü sunucu, insanların hayatlarında karşılaştıkları gereksiz kıskançlıkların ve olumsuz duyguların kendilerini ele geçirmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Bu sözler, Gültekin’in ardından Akel’in verdiği hayat mesajı olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, Gültekin’i tanıyanların da üzüntüsü bir kez daha gözler önüne serildi.

Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Özlem Gültekin’in sahibi olduğu klinikten de acı haber duyurulmuştu. Yapılan paylaşımda, doktorun çok sayıda kadının ve annenin hayatına dokunduğu belirtilerek başsağlığı mesajı yayımlandı.

Gültekin’in cenazesi, ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırıldı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan Gültekin’in ölümüyle ilgili soruşturma da başlatıldı. Ölüm nedenine ilişkin süreç devam ederken, sevenleri ve yakınları Özlem Gültekin’i son yolculuğunda gözyaşlarıyla uğurladı.

Benzer Haberler
Rafet El Roman’dan Eski Eşiyle İlgili Çarpıcı Sözler Rafet El Roman’dan Eski Eşiyle İlgili Çarpıcı Sözler
Hande Erçel’den Cesur Hamle! “Suç Ortaklarım” Notu Olay Oldu Hande Erçel’den Cesur Hamle! “Suç Ortaklarım” Notu Olay Oldu
Deniz Baysal Sessizliğini Korudu! Soluğu Bakın Nerede Aldı Deniz Baysal Sessizliğini Korudu! Soluğu Bakın Nerede Aldı
Nihal Yalçın Bombayı Patlattı! Aşk Hayatıyla Olay Yaratan Sözler Nihal Yalçın Bombayı Patlattı! Aşk Hayatıyla Olay Yaratan Sözler
Rafet El Roman’dan Olay İtiraf! “En Büyük Hatam...” Rafet El Roman’dan Olay İtiraf! “En Büyük Hatam...”
Erzurum’da Oğuzhan Koç Çılgınlığı! Konser Alanı Doldu Taştı Erzurum’da Oğuzhan Koç Çılgınlığı! Konser Alanı Doldu Taştı
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı