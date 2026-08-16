Erhan Çelik Hedefteydi! Özlem Gültekin’in Ailesi Patladı

48 yaşında hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı Dr. Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ailesi ve Erhan Çelik cephesinden ortak bir açıklama geldi. Özellikle sosyal medyada ve bazı haberlerde yer alan iddialara tepki gösteren aile acılarının daha da büyütülmemesini istedi.

Gültekin’in ölümünün ardından kesin nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı rapor bekleniyor. Bu süreç devam ederken tarafların yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.

Boşanma Süreciyle İlgili Dikkat Çeken Detay

Özlem Gültekin ile televizyoncu Erhan Çelik’in bir süredir boşanma aşamasında olduğu biliniyordu. Ancak ailelerin avukatları tarafından yapılan ortak açıklamada çiftin anlaşmalı boşanma konusunda artık son aşamaya geldiği belirtildi.

Açıklamada geçmişte yaşanan bazı sorunların Gültekin’in ölümünün ardından yeniden gündeme getirilmesinin aileyi derinden yaraladığı ifade edildi. Özellikle altı yaşındaki çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

“Babayı Hedef Göstermeyin” Tepkisi

Aile ve avukatlar Erhan Çelik’in herhangi bir somut dayanak olmadan hedef gösterilmesini kabul etmediklerini açıkça dile getirdi.

Açıklamada geçmişe ait bazı görüntü ve içeriklerin yeniden paylaşılmasına da tepki gösterildi. Ölümün soruşturulmasının tek başına ortada bir suç veya olağan dışı durum olduğu anlamına gelmediği vurgulandı. Ayrıca medyada yer alan bazı ilaç iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Aileler Özlem Gültekin’in ölümünün ardından yapılan ve gerçeği yansıtmadığını düşündükleri yayınlarla ilgili hukuki girişim başlattıklarını duyurdu.

Ortak açıklamada özellikle altı yaşındaki çocuğun yaşadığı kaybın göz önünde bulundurulması istendi. Aile bu zor dönemde spekülasyon yapılmamasını ve herkesin acılarını yaşayabilmesine izin verilmesini bekliyor. Gültekin’in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nun nihai raporuyla netleşecek.