Özlem bitiyor… Gönül Dağı’nın 5. sezonu başlıyor…

Özlem bitiyor… İzleyiciler, yıllardır severek seyrettikleri, tiryakisi oldukları dizilerine kavuşuyor. 4 Sezon boyunca her hafta zirvede yer alarak bir rekora imza atan Gönül Dağı’nın 5. Sezon 143. Bölümü, 7 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Özlem bitiyor… Gönül Dağı’nın 5. sezonu başlıyor…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2024 16:17

GÖNÜL DAĞI 5. SEZONA SÜRPRİZLERLE GİRİYOR!

Gönül Dağı’nın 5. Sezonu’nda izleyicileri birbirinden ilginç sürprizler bekliyor. Gedelli kasabası, yine hüzünlü ve eğlenceli olaylara sahne olacak. Kasabaya, Kaya ailesine yeni dostlar katılacak, izleyiciler Gönül Dağı’nın sıcak, samimi, sevgi yüklü hikayelerini yine keyifle seyredecek. Yine Cumartesi akşamları Türkiye’de Gönül Dağı rüzgarları esecek.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı,  küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin ve onların aileleriyle sevdiklerinin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerindeki eksik etmeyen Gönül Dağı, yeni sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı ve Aslı Kahraman’ın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Berk AtanSemih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Müjde Zeynep Akdeniz, Şive Şenözen, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Burak Haktanır,  Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.

 

Gönül Dağı’nın 143. Bölüm özeti ise şöyle:

 

“Kaya Ailesi, Zahide'nin yasını tutarken kasabaya amcaoğullarının deprem icadını tebrik için yetkililer gelecektir. Veysel ve Ramazan, kendilerini müsteşarlarla birlikte endemik bitki arayışı içinde bulurlar. Müsteşarların gerçekte dolandırıcı olduğunu anlayan amcaoğulları bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Taner, İrfan'ın mezarında kendi babalarının yattığını iddia eden iki kardeşle karşılaşır. Taner bu durumda ne yapacaktır?

Ciritçi, Zahide Çiçeği'ni bulabilmek için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk sırasında Ciritçi neler yaşayacaktır?

Sefer, Zahide'nin emanetleri için çabalamaya devam ederken Sedef ve İsmet'in okula gitmeme kararı ile şok olur. Sefer ve çocukları ikna edebilecek midir?”

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