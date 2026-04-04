Özlem Ada Şahin ve Berkay’dan Müjde: Üçüncü Kez Anne-Baba Oluyorlar.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Berkay Şahin, özel hayatından gelen müjdeli bir haberle hayranlarını sevindirdi. 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü şarkıcı, üçüncü kez baba olmaya hazırlandığını duyurdu.

Müjdeyi "Saygı" Gecesinde Verdi

Meslektaşı Mustafa Sandal onuruna düzenlenen "Saygı 1" konserine katılan Berkay, gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne performansları kadar babalığıyla da takdir toplayan ünlü isim, ailesinin büyüyeceğinin müjdesini bu özel davette paylaştı.

Üçüncü Bebek de Kız Geliyor

Hali hazırda Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı bulunan Berkay, üçüncü bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıkladı. Şahin ailesine katılacak olan yeni üyenin de kız olacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, böylelikle evdeki "kızlar saltanatının" devam edeceğini esprili bir dille doğrulamış oldu.

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, üçüncü kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor.