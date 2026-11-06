Aras Bulut İynemli’nin Retro Tarzı Sosyal Medyayı Salladı: "Mehmet Günsür Sandım!"

Netflix'in 10. yıl gecesine katılan Aras Bulut İynemli takım elbisesi ve retro gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü. Benzemesi şoke etti.

Aras Bulut İynemli’nin Retro Tarzı Sosyal Medyayı Salladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 12:18

 

Aras Bulut İynemli de Netflix'in 10. yıl kutlamasına katılan ünlü isim arasındaydı. Başarılı oyuncunun davet tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Takım Elbise ve Retro Gözlük Kombini Olay Yarattı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur, Çarpışma ve son olarak da Deha dizilerinde gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edinen Aras Bulut İynemli şimdilerde yeni projesine hazırlanıyor. Başarılı aktör yeni proje öncesi Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Davette tarzıyla dikkat çeken İynemli takım elbisesi ve retro gözlükleriyle ilgi odağı oldu. Oyuncunun tarzı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal Medyada Mehmet Günsür Benzemesi Şoku!

Aras Bulut İynemli davet tarzıyla Mehmet Günsür'e benzetildi. X platformunda "Mehmet Günsür sandım bir an", "Baba sana ne oldu?", "Mehmet Günsür gibi olmuş", "Bu imaj çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

 

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