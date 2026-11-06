Halef: Köklerin Çağrısı İçin Final Çanları Çalıyor: Reytinglerde Beklenen Yükseliş Olmadı!

Başrollerini Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in paylaştığı, NOW TV ekranlarının iddialı yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı reyting savaşlarında zor günler geçirmeye devam ediyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan yapım son dönemde yaşadığı reyting düşüşleri ve ardı arkasına gelen aksaklıklarla birlikte magazin kulislerinde "final" iddialarının odak noktası haline geldi.

41. Bölümde Beklenen Çıkış Yakalanamadı

Geçtiğimiz hafta televizyon kanallarının yaşadığı reklam geliri sıkıntısı nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen ve bu durumla da adından söz ettiren dizi dün akşam 41. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde bir tırmanışa geçmesi ve eski ivmesini yakalaması beklenen Halef: Köklerin Çağrısı maalesef bu beklentiyi karşılayamadı. İzlenme oranlarında düşüşü sürdüren dizi tüm kategorilerde günü 7. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan bu kan kaybı sosyal medyada ve kulislerde "Final çanları çalıyor" yorumlarının hızla yayılmasına neden oldu.

Sosyal Medyada "Hiç Bitmesin" Kampanyası

Reyting karnesindeki düşüşe rağmen dizinin kemik kitlesi ve sadık izleyicileri sosyal medya platformlarında adeta kampanya başlattı. Yapımın erken bir final yapmasını istemeyen hayranlar "Final olmasın", "Hiç bitmesin" ve "Bu diziye şans verin" etiketleriyle yapımcı ve kanala destek mesajları yağdırdı.

Sevilen oyuncu kadrosu ve derinlikli hikayesiyle yola çıkan dizinin ekran macerasına devam edip etmeyeceği, önümüzdeki haftalarda alınacak reyting sonuçlarıyla kesinlik kazanacak.