Özgür Ordulu Orka Orkestrası yeni şarkıyla geliyor

Sibel Alaş’ın 90’lı yıllara damga vuran şarkısı “Bende Hüküm Sür”e getirdikleri yeni yorumla listeleri sallayan Özgür Ordulu Orka Orkestrası, yine sürpriz bir çalışmaya imza attı. Ekip yine çok ses getirecek bir şarkıyı yorumladı. Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın muhteşem yorumuyla yazın hiti olmaya aday sürpriz çalışma, ağustos ayında dijital platformlarda yayınlanacak.



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Çeşitli mekânlarda Ebru Gündeş’in ön grubu olarak sahne alan Özgür Ordulu Orka Orkestrası, sahne çalışmalarına da hız verdi. Başta İstanbul, Bodrum ve Çeşme olmak üzere yurdun dört bir yanında müzikseverleri eğlendiren orkestra, unutulmaz şovlarına yaz boyunca devam edecek. Düğün ve özel davetlerin de vazgeçilmezi haline gelen ekip, repertuvarına yeni şarkılarını da dahil edecek.