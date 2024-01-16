Özgür Alter'den yeni tekli!

Söz ve müziğinde Özgür Alter imzasını taşıyan “Dalgın Dalgın” ın aranjesi ise Hatem Tutkus’a ait… Dokunaklı sözleri ve etkileyici melodisiyle bir ayrılık şarkısı olan parça müzik severleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Ünlü sanatçı, her dizeyi titizlikle seçip işlediği şarkının sözleriyle dertlere merhem olacak. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’un kamerasının karşısına geçen Özgür Alter, şarkının ruhuna uygun video kliple hayranlarını mest edecek.

Özgür Alter’in yeni teklisi “Dalgın Dalgın" tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…