Özgü Namal’a "Kıskanmak" Setinde Sürpriz Kutlama: 48. Yaşına Merhaba Dedi!

Özgü Namal 48 yaşında! Kıskanmak dizisinin setinde sürpriz doğum günü kutlaması düzenlenen Özgü Namal, yeni yaşını ve yeni yıl dileklerini paylaştı. İşte o duygusal anlar...

Özgü Namal’a
Yayın Tarihi : 29-12-2025 09:33

Ekranların sevilen ismi Özgü Namal, yeni yaşını başrolünde yer aldığı "Kıskanmak" dizisinin setinde çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı. 28 Aralık doğumlu olan usta oyuncu, çekimler sırasında yapılan bu sürprizle duygu dolu anlar yaşadı.

Ezber Yaparken Sürpriz Pasta Geldi

Set arasında yeni sahneleri için ezber yaptığı sırada bir anda karşısında doğum günü pastasını gören Namal, şaşkınlığını gizleyemedi. Ekip arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde pastasını kesen ünlü oyuncu, 48. yaşına sette "merhaba" dedi.

Set ekibinin Özgü Namal için hazırladığı şu not ise geceye damga vurdu:

"Zarafetin, gücün ve yeteneğinle her sahne bambaşka. Işığın hep bizimle olsun. İyi ki doğdun Özgü Namal!"

Hem Yeni Yaş Hem Yeni Yıl Dileği

Doğum gününün yıl sonuna denk gelmesiyle çifte mutluluk yaşayan Namal, mumlarını üflerken hem kendi hayatı hem de tüm dünya için iyi dileklerde bulundu. Sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kalplerin bir olduğu bir ekiple bir arada olmanın verdiği keyifle, dileklerim yine tüm güzel insanlar için... Bu güzel sürpriz için çok teşekkür ederim."

Hayranlarından Tebrik Yağmuru

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kutlama görüntülerinin ardından, Özgü Namal'ın hayranları binlerce tebrik mesajı yayınladı. 28 Aralık 1978 doğumlu olan sanatçının yıllara meydan okuyan güzelliği ve asaletine dair övgü dolu yorumlar yapıldı.

