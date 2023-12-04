Özgü Namal ve Özcan Deniz’li “Kızıl Goncalar”ın yayın tarihi belli oldu

"Kızıl Goncalar" dizisi, dikkat çekici konusuyla büyük olayları ekranlara taşıyor. Uzun bir aradan sonra Özgü Namal'ı televizyon ekranlarına geri getiren bu Gold Film yapımı, yayın günü merakla bekleniyordu. Kulislere sızan bilgilere göre, Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı ve Ömür Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, 18 Aralık'ta pazartesi günleri izleyiciyle buluşacak.

Doktor Levent (Özcan Deniz) ve muhafazakâr bir tarikat içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) çocukları nedeniyle kesişen yollarını anlatan dizi, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Özcan Deniz ve Özgü Namal'a Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı isimler eşlik ediyor.



