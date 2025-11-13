Özgü Namal Ölümden Döndüğü Kazayı Anlattı: "10-15 Dakika Nefes Alamadım"

Oyuncu Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından konuştu. Ünlü oyuncu, emniyet kemerinin hayatlarını kurtardığını söyledi. Namal, "Kemer bağlı olmasaydı çok daha büyük bir kaza olurdu" dedi. Kaza anında yaşadığı nefessiz kalma anlarını da detaylarıyla anlattı.

Set Yolunda Korkutan Kaza Yaşandı

NOW TV'de yayınlanan "Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Namal, iki çocuğu ve şoförüyle birlikte sete giderken kaza yapmıştı. Kazada hafif şekilde yaralanmışlardı.

"Emniyet Kemeri Hayatımızı Kurtardı"

Özgü Namal, kazanın ardından katıldığı bir etkinlikte yaşananları aktardı. Oyuncu, emniyet kemerinin kazanın etkisini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Namal, "Biz viraja yavaş girdik. Çocuklar çok korktu. Allah korudu" dedi. Kaza anındaki zor anları anlatan Namal, "Kaburgadaki sıkışmadan dolayı 10-15 dakika nefessiz kaldım" sözlerini kullandı.

Çarptıkları Araç İtfaiyeymiş

Namal, emniyet kemeri ile ilgili uyarısını yineledi. Oyuncu, "Kemer bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi" dedi. Namal, çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu kazadan sonra fark ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, o anları anlatırken, "Tek hatırladığım şey çok büyük kırmızı bir arabaydı. İtfaiye arabasıymış, sonradan algıladım" ifadelerini kullandı.