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Özgü Namal "Kızıl Goncalar"ın Meryem'i olarak dönüyor!

Gold Film, FOX için üreteceği "Kızıl Goncalar" adlı dizinin okuma provasını dün gerçekleştirdi. Özgü Namal, Özcan Deniz ile başrolü paylaşacağı bu yapım için çekimlere hazırlanıyor.

Özgü Namal
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-10-2023 12:43

Özgü Namal, 9 yıl süren oyunculuk arasının ardından muhafazakar bir ailenin gelini Meryem karakterine hayat verecek. Dün, Maslak'ta gerçekleştirilen dizi okuma provasına katılan ünlü oyuncu, Mert Turak ile birlikte başrolleri paylaşacak. Dizinin senaryosu Necati Şahin'e ait olup, yönetmen koltuğunda Ömür Atay bulunacak. Çekimlerin ay sonunda başlaması planlanıyor.

"Kızıl Goncalar" dizisinde iki farklı toplumsal kesime ait olan doktor Levent ve Meryem'in yollarının kesişen hikayesi anlatılacak. Ayrıca, Şerif Erol, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Duygu Sarışın, Selen Öztürk ve Asiye Dinçsoy gibi isimler de dizinin önemli rollerini üstlenecek.

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