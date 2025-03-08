Özgü Namal eşinin kaybının ardından ilk kez konuştu: “Acının içimden geçmesine izin verdim”

Jiyan Kızılboğa’nın objektifine poz veren Namal, Eylül Solakoğlu’na verdiği röportajda hem yıllar süren inziva sürecini hem de hayatının en büyük acısını samimi sözlerle anlattı.



“Her Şeyden Uzaklaşma Hissi Uzun Zaman Önce Gelmişti”

Oyunculuğa 9 yıl ara vererek köye yerleşen Özgü Namal, bu dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Her şeyden uzaklaşma hissi uzun zaman önce gelmişti. Bir müddet bunu sindirmekle uğraştım. Sonrası hayatın akışı… Eşimle tanışmam, babamın kaybı, hamilelik sürecim ve çocukları şehir dışında büyütme kararımız derken, süreç bizi köy hayatına taşıdı. Doğada çocuk büyütmek olağanüstü bir deneyimdi. Hem başka türlü bir kadına, hem anneye dönüşmek, hem de şöhretin yükünden kurtulmak beni dönüştüren bir süreç oldu."

“Eşim Vefat Edince Ben de Öldüm”

Hayatının en büyük kırılma noktalarından birini eşi Ahmet Serdar Oral’ı ani kaybıyla yaşayan Namal, o zorlu süreçte yaşadığı derin acıyı ilk kez dile getirdi:

"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır ama ben kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki insanlar beni tekrar hayata döndürmek istedi ama ben onlara, ‘Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar bekleyeyim’ dedim. Acının içimden geçmesine izin verdim ve bir gün hazır hissettiğimde ayağa kalktım."

“Yeniden Doğduk, Filizlendik”

Eşini kaybettikten bir yıl sonra, çocukları Nefes ve Su ile Köyceğiz’e dönen başarılı oyuncu, o süreci şu sözlerle anlattı:

"Ortada çok yoğun bir sevgi ve aşk varken, birini kaybettiğinizde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumduk, bekledik, içimize döndük, şifalandık. Sonra topraktan yeniden doğduk, filizlendik. Şimdi de yavaş yavaş çiçek açmaya başladık."

Yıllar sonra ekrana Kızıl Goncalar’ın Meryem’i olarak dönen Özgü Namal, güçlü dönüşü ve içsel yolculuğuyla hayranlarından büyük takdir topladı.