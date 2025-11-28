Özge Yağız'dan Halit Özgür Sarı Aşk İddialarına Esprili Cevap: Elindeki Kupadaki Yazı Her Şeyi Anlattı

Özge Yağız, partneri Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddialarına, elinde "Vidi Vidi Etma" yazan Karadeniz şiveli bir kupa ile poz vererek esprili bir gönderme yaptı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2025 12:05

Gözleri Karadeniz dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı ile yakınlaştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen güzel oyuncu Özge Yağız'dan, çıkan söylentilere karşı esprili bir yanıt geldi. İkilinin birlikte verdiği son pozda, Yağız’ın elinde tuttuğu "Vidi Vidi Etma" yazılı Karadeniz şiveli kupa dikkat çekti.

Bu kupanın üzerindeki yazının, magazin dünyasında haklarında çıkan aşk dedikodularına yönelik ince bir gönderme olduğu yorumları yapıldı. Karadeniz şivesinde "Vidi Vidi Etma" ifadesi, "boş konuşma" veya "dedikodu yapma" anlamına gelebiliyor.

Özge Yağız'ın bu espri dozu yüksek ve dolaylı yanıtı, hayranları tarafından takdirle karşılandı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Bu gönderme ile oyuncu, hakkında çıkan iddialara resmi bir açıklama yapmadan sessizliğini bozmuş oldu.

