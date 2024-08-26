Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'den düğün dansı!

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, katıldıkları bir düğünde birlikte göbek attı.

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'den düğün dansı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2024 09:57

Rol aldıkları dizideki aşkları gerçeğe dönüşen Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, katıldıkları bir düğünde sergiledikleri performansla sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili, düğünde birlikte göbek atarak eğlenceli anlar yaşadı. Bu keyifli anlar sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi topladı.

Çiftin enerjik dansı ve uyumlu halleri, hayranlarından tam not alırken, "Gerçek aşkın en güzel hali" gibi yorumlarla beğeni topladı. Yağız ve Akgül’ün dansları, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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