Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi

Bir süredir aşk yaşayan ve Güvercinlik'te tatil yapan oyuncu Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, denizde yüzerken görüntülendi. İşte o anlar...

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 10:52

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, tatil için Bodrum Güvercinlik'i tercih etti. İkili, Güvercinlik'teki bir plajda denizde yüzerken görüntülendi.

Siyah bikini giymeyi tercih eden Özge Yağız, sevgilisiyle birlikte serinlemek için denize girerek keyifli anlar yaşadı. Bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına geri dönen çift, gün boyunca güneşlenerek tatillerinin tadını çıkardı.

Özge Yağız etrafı incelerken, Burak Berkay Akgül telefonundan bir şeyler izlemeyi tercih etti. Çiftin bu doğal ve samimi anları objektiflere yansırken, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Oyunculuk kariyerlerinde başarıyla ilerleyen Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, yoğun çalışma temposunun ardından Güvercinlik'te dinlenerek romantik bir tatil geçiriyor. Çiftin huzurlu ve mutlu halleri, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

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