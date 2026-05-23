Kayahan’ın Mirası Sahneye Taşınıyor

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan vefatının 11. yılında özel bir konserle anılacak. Sanatçının hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemeler eşliğinde yeniden seslendirilecek. Gece için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Ankara’da Anlamlı Buluşma

Anma konseri 6 Haziran tarihinde Ankara CSO’da gerçekleştirilecek. Şef Zafer Göçer yönetiminde sahne alacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Kayahan’ın eserlerine yeniden hayat verecek. Gecenin sanatçının müzikal mirasını yaşatmayı hedefleyen özel bir organizasyon olduğu ifade ediliyor. Konser programında farklı sanatçıların da sahne alacağı belirtildi.

Kızı Beste Açar Sahneye Çıkacak

Etkinliğin en dikkat çeken detaylarından biri ise sunuculuk görevini Beste Açar’ın üstlenecek olması oldu. Kayahan’ın kızı olan Açar gece boyunca hem duygusal anlara eşlik edecek hem sahnede konukları yönlendirecek. Aile adına yapılan bu katkı konserin anlamını daha da derinleştiriyor.

Ünlü İsimler Aynı Sahnede

Konserde birçok tanınmış sanatçının sahne alacağı açıklandı. Niran Ünsal, Bora Gencer, Yılmaz Morgül ve Erdal Çelik gibi isimler Kayahan’ın sevilen şarkılarını seslendirecek. Farklı yorumlarla sunulacak eserler dinleyicilere nostaljik bir müzik yolculuğu yaşatacak. Konserin repertuvarının Kayahan’ın en bilinen parçalarından oluşacağı ifade edildi.

Duygusal Bir Gece Bekleniyor

Organizasyon ekibi gecenin sadece bir konser değil aynı zamanda bir vefa buluşması olacağını belirtiyor. Kayahan’ın müzikte bıraktığı izlerin yeniden hatırlanacağı etkinlikte duygusal anların ön planda olması bekleniyor. Kayahan’ın eserleri farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden sahneye taşınırken müzikseverler için özel bir atmosfer hazırlanıyor.

Mirası Yaşamaya Devam Ediyor

Yıllar geçse de şarkıları dillerden düşmeyen Kayahan Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor. Düzenlenen bu konserle birlikte sanatçının mirası bir kez daha hatırlanacak. Hazırlanan programın hem sanat camiası hem hayranları için anlamlı bir buluşma olması bekleniyor.