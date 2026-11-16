Özge Ulusoy'dan Evlilik İtirafı! Düğün Ne Zaman?

Özge Ulusoy'a sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile evlilik planları soruldu. Ünlü manken nikâh için tarih vermedi ve ilişkilerinin nasıl ilerlediğini anlattı!

Özge Ulusoy'dan Evlilik İtirafı! Düğün Ne Zaman?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 18:25

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy'a yine evlilik sorusu yöneltildi. Bir marka için kamera karşısına geçen ünlü manken, çekim sonrasında gazetecilerle sohbet ederken özel hayatına dair merak edilenleri de yanıtladı. Nikâh masasına oturup oturmayacakları merak edilen çift hakkında konuşan Ulusoy şimdilik kesin bir planlarının olmadığını söyledi. Ünlü ismin açıklamalarında özellikle ilişkilerindeki özgürlük ve karşılıklı saygı vurgusu dikkat çekti.

“Evlilik Durumunu Akışına Bıraktık”

Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile evlilik planları sorulduğunda oldukça net ama bir o kadar da sakin bir yanıt verdi.

İlişkilerinde birbirlerinin hayatına ve tercihlerine saygı duyduklarını belirten Ulusoy “Biz birbirimizin özel alanlarına, kariyerlerine çok saygı duyuyoruz. Evlilik durumunu akışına bıraktık” dedi.

Bu açıklamayla birlikte çiftin yakın zamanda evlilik kararı alıp almayacağı sorusu şimdilik cevapsız kaldı. Ulusoy'un sözlerinden anlaşılan ise ikilinin ilişkilerini kendi akışında yaşamayı tercih ettiği.

Alışverişte Önce Bütçesini Düşünüyor

Gazetecilerle sohbetinde yalnızca özel hayatından bahsetmeyen Özge Ulusoy alışveriş alışkanlıklarına dair de samimi açıklamalar yaptı. Alışveriş yaparken bütçeyi göz ardı etmediğini söyleyen ünlü manken pahalı ve anlık heveslerle alınan ürünler yerine uzun süre kullanılabilecek parçalara yöneldiğini anlattı.

Ulusoy “Bir taraftan da bütçemizi düşünmek zorundayız bu alışverişleri yaparken. Zamansız ve kaliteli parçalar almak bize uzun süreli kullanımlar sağlar” ifadelerini kullandı.

Podyumdan Ekrana Uzanan Başarı

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Özge Ulusoy yıllar içinde podyumların tanınan isimlerinden biri haline geldi. 2010'da “Yok Böyle Dans” yarışmasını kazanarak ekranlarda da adından söz ettirdi. Mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk yapan Ulusoy, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

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