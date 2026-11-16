Şarkıcı Çelik son dönemde yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Konser verdiği şehirlerde ihtiyaç sahiplerinin bakkal ve eczane borçlarını üstlenen sanatçı bu kez sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Çelik'i Haluk Levent'e benzeterek “İkinci Haluk Levent geliyor” diyenlere sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, yardımları için kimseden para almadığını kendi emeğiyle kazandığını harcadığını söyledi. Üstelik bu çalışmalar için konserlerden sonra gece yola çıktığını da anlattı.

“Haluk Levent'e Öfkelerini Benden Çıkarıyorlar”

1990'lı yıllarda “Ateşteyim” ve “Hercai” gibi şarkılarla büyük çıkış yakalayan Çelik Erişçi, son zamanlarda farklı şehirlerde gerçekleştirdiği yardımlarla gündemde. Sanatçı, konser verdiği yerlerde esnafı ziyaret ediyor ihtiyaç sahiplerinin biriken veresiye borçlarını kapatıyor. Deprem bölgesindeki kentlerde de benzer çalışmalar yapan Çelik bu hareketiyle sosyal medyada Haluk Levent'e benzetildi.

Bir YouTube programına katılan şarkıcı bu yorumlardan rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi. Haluk Levent'e yönelik tepkilerin kendisine yöneltildiğini düşündüğünü söyleyen Çelik “Ya şimdi toplum Haluk Levent'e öfkeli, acısını benden çıkartıyor” dedi.

“Onu Yargılamak Bana Düşmüyor”

Haluk Levent hakkındaki tartışmalara da değinen Çelik sanatçının hukuki süreciyle ilgili yorum yapmanın kendisine düşmediğini belirtti. Konunun hukuk ve toplum tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen şarkıcı başka bir isim üzerinden kendi yardım çalışmalarının hedef alınmasını haksızlık olarak gördüğünü ifade etti.

“Benim Kazandığım Para Var Ben Onu Alıyorum”

Yardımların nasıl finanse edildiğiyle ilgili yorumlara da cevap veren Çelik konser gelirlerini kullandığını söyledi. Sosyal medyada kendisi için “Üç güne kalmaz bunu da alırlar” yorumlarının yapıldığını aktaran sanatçı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Baba, vallahi benim kazandığım para var, ben onu alıyorum. Konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum.” Çelik'in açıklamaları yardım faaliyetleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.