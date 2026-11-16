Oyuncu Canan Mutluer meslektaşı Haluk Bilginer'in yıllar önce gündeme gelen “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” denilmesi yönündeki sözleri hakkında konuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Mutluer konuyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirirken Bilginer'in sözlerini de yorumladı. “Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum” diyen oyuncu kendisinin bu tür tanımlamalarda Türk ifadesini kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Mutluer'in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Türk oyuncuların performanslarından güzellik algısına kadar pek çok konuda konuşan oyuncu özellikle ekranda duyguyu seyirciye geçirmenin önemine dikkat çekti.

“Gergin Bir Yüzle Duyguyu Veremezsiniz”

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Canan Mutluer oyunculukta dış görünüşün ve güzellik algısının zaman zaman yeteneğin önüne geçmesinden rahatsız olduğunu anlattı.

Özellikle aşırı estetik müdahalelerin oyuncuların mimiklerini etkilediğini düşünen Mutluer “Aşırı dolgulu yüz ile seyirciye duyguyu geçiremezsiniz” dedi.

Oyunculuğun yalnızca ağlamak ya da gülmekten ibaret olmadığını belirten Mutluer, gözlerin de duyguları anlatması gerektiğini söyledi. Ona göre oyuncu, yüzündeki ifadeyle izleyiciyi hikâyenin içine çekebilmeli. Mutluer Türk oyuncular arasında ise Halit Ergenç'i ayrı bir yere koydu ve kendisini “muhteşem” sözleriyle övdü.

Haluk Bilginer'in Sözlerine Ne Dedi?

Haluk Bilginer'in geçmişte bir röportajında “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” ifadesinin kullanılmasını önermesi yeniden gündeme gelmişti. Bu tartışma hakkında fikri sorulan Canan Mutluer, meslektaşının sözlerini yanlışlıkla söylediğini düşündüğünü belirtti.

Mutluer “Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum. Ben her türlü ayrıma karşıyım. Türk sineması, Türk insanı, Türk ordusu, Türk tiyatrosu... Her şeyi Türk olarak adlandırıyorum. Ancak haritada bir yer olarak gösterirken Türkiye diyebilirim. Ancak diğerlerinde Türk diyorum!” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun bu çıkışı, yıllardır zaman zaman yeniden alevlenen “Türk sineması mı, Türkiye sineması mı?” tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı.