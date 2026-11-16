Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Ece Erken sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Oğlu Eymen'in eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı alan ünlü sunucu şimdilerde bu şehirde vakit geçiriyor. Güzel havayı fırsat bilen Erken, soluğu sahilde aldı. Siyah-beyaz bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin kareleri kısa sürede ilgi gördü.

Son dönemde hem özel hayatı hem aldığı önemli kararlarla konuşulan Erken'in Dubai paylaşımları takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Oğlunun Eğitimi İçin Dubai'ye Yerleşiyor

Ece Erken geçtiğimiz günlerde katıldığı Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programında hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını anlatmıştı. Bu kararın arkasındaki en önemli neden ise oğlu Eymen'in eğitimi.

2014 yılında Serkan Uçar ile evlenen ve 2015'te oğlu Eymen'i dünyaya getiren Erken oğlunun geleceği için Dubai'de yeni bir düzen kurmayı planlıyor. Türkiye'den tamamen kopmayacağını, annesi nedeniyle burada da yaşamaya devam edeceğini belirten sunucu, kararının bir kaçış değil yeni bir başlangıç olduğunu söylemişti.

“Geleceği Bazen Göremiyorum”

Türkiye'yi çok sevdiğini ancak zaman zaman geleceğe dair kaygılar yaşadığını anlatan Erken oğlunun eğitimi ve sosyal çevresi için Dubai'de daha farklı bir hayat kurmak istediğini dile getirmişti. Özellikle anne olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini söyleyen ünlü isim, Eymen'in geleceğini her şeyin önünde tuttuğunu vurgulamıştı.

Ekranlara Dönmeyi Düşünmüyor

Televizyona dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt veren Erken şimdilik böyle bir planı olmadığını açıklamıştı. Hatta ekranların eski tadının kalmadığını söyleyerek esprili bir göndermede bulunmuştu.

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan sunucu, hayatında kimsenin olmadığını belirtmiş ve oğlu Eymen'le fotoğrafını “Tek aşkım” notuyla paylaşmıştı. Şimdilik Dubai'de yeni hayatının ve sahil keyfinin tadını çıkaran Erken paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.