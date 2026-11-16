Nükhet Duru'yu Gözyaşlarına Boğan O Sözler!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nükhet Duru annelik üzerine yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Bloomberg HT’de yayınlanan “İşin Zirvesinde” programına konuk olan sanatçı oğlu Cem Masis’ten söz ederken duygularına hakim olamadı. Bir zamanlar gözünden sakındığı oğlunun bugün kendisini koruyup kollayan bir yetişkine dönüşmesini anlatan Duru canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

“Bir Gün Onun Seni Koruduğunu Görüyorsun”

Gözde Atasoy’un sunduğu programa katılan Nükhet Duru annelik yolculuğundan ve oğluyla arasındaki özel bağdan bahsetti. Çocuk büyütmenin insanın hayatında nasıl büyük bir değişim yarattığını anlatan sanatçı yılların nasıl geçtiğini bazen küçücük ayrıntılarla fark ettiğini söyledi.

Oğlunun çocukluğundan bugüne uzanan sürecini anlatırken sesi titreyen Duru annelerin yaşadığı o tanıdık duyguyu da çok güzel özetledi. Bir zamanlar onu her türlü tehlikeden korumaya çalışırken şimdi oğlunun kendisine sahip çıktığını görmenin tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Sanatçı, o anları şu sözlerle anlattı: “Anne olarak onu dünyaya geldiğinde kucağına alıyorsun, büyümesini, küçücük ayakkabıların birden kapının arkasında kocaman bir ayakkabı haline gelmiş olmasını görüyorsun. Ve onu 'her şeyden koruyacağım' derken bir gün onun seni koruduğunu görüyorsun. Öyle güzel ki...”

“Bütün Çocuklar Bizim Aslında”

Duru, bu duygusal sözlerinin ardından yalnızca kendi oğluna değil tüm çocuklara dair içten bir mesaj verdi. Normalde kolay kolay ağlamadığını söyleyen sanatçı çocukların sevgiyle ve şefkatle büyütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bütün evlat sahibi olanlara bunu diliyorum olmayanlara da bütün çocuklar bizim aslında. Her çocuğa şefkat göstermeliyiz” diyen Duru, stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Dikran Masis ile Evliliğinden Bir Oğlu Var

Nükhet Duru 1987-1991 yılları arasında iş insanı Dikran Masis ile evli kaldı. Bu evlilikten Cem Masis dünyaya geldi. Oğlundan bahsederken yaşadığı duygusal anlar ise anne-oğul arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.