Oyuncu Mehmet Günsür eşi Katerina Mongio hakkında yapılan yorumlara bu kez sessiz kalmadı. Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çift zaman zaman sosyal medyada yapılan eleştirilerin hedefi oluyor. Özellikle Mongio'nun görünümü üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Günsür, Ayşe Arman'a verdiği röportajda hem eşine yönelik haksız eleştirileri değerlendirdi hem merak edilen yaş farkını açıkladı. Ünlü oyuncunun sözleri kadın ve erkeklerin yaş alma biçimine yönelik çifte standardı yeniden gündeme getirdi.

“Kate Benden Üç Yaş Küçük”

2006 yılında İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile evlenen Mehmet Günsür eşinin kendisinden çok daha genç olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bugüne kadar yanlış bilgilerin dolaştığını söyleyen oyuncu aralarındaki yaş farkının yalnızca üç yıl olduğunu belirtti.

Günsür, konuyla ilgili ilk kez konuştuğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Kate benden üç yaş küçük. Bunu da ilk kez söyleyelim çünkü her yerde yanlış yazılıyor. İnsanımızın, bu soruları sormaya cesaret edenlerin, buna karar verip bunu sorması bile biraz üzücü.”

Görünen o ki oyuncuyu asıl rahatsız eden konu yalnızca yanlış yaş bilgisi değil insanların eşinin görünümü ve yaşına dair yorum yapma hakkını kendilerinde görmesi.

“Kesinlikle Çok Büyük Bir Haksızlık”

Röportaj sırasında Ayşe Arman da kadınlarla erkeklerin yaşlanmasına yönelik farklı bakış açısına dikkat çekti. Arman, erkeklerin yaş aldıkça karizmatik bulunduğunu, aynı yaştaki kadınların ise özensiz veya bakımsız olmakla eleştirilebildiğini hatırlattı.

Mehmet Günsür bu yoruma kesinlikle katıldığını söyledi. Ünlü oyuncu “Kesinlikle çok büyük bir haksızlık” diyerek tepkisini dile getirdi.

Günsür, bazı kişilerin erkeği kendi sahip oldukları biri gibi gördüğünü ve bu nedenle yanındaki kadının görünümüne müdahale etme cesareti bulduğunu düşündüğünü de belirtti.

20 Yıllık Evliliklerine Dair Mesaj

2006'dan bu yana Katerina Mongio ile evli olan Günsür, açıklamalarıyla eşinin yanında durduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle görünüş üzerinden yapılan yorumlara verdiği yanıt röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.