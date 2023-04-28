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Gecce Magazin Haberleri

Özge Özpirinçci'den yeni proje müjdesi

Mercan ismini verdiği kızını dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşayan Özge Özpirinçci, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özge Özpirinçci'den yeni proje müjdesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2023 11:18

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz akşam eşi Burak Yamantürk ile birlikte Etilerz’de bulunan bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarına poz verdikten sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan çiftten Özpiriçci, ''Eczaneden vitamin ilaçları aldık. Bir hastalık durumumuz yok. Ben böyle poşet poşet vitamin ilaçları alıp kür yapıyorum'' dedi.

EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR 

Dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni bir anlaşmaya imza attığını belirten oyuncu, ''Yeni bir anlaşma. Bunun kutlamasını da yaptık geçtiğimiz gecce arkadaşlarımızla'' diyerek fazla detay vermedi. Ünlü çift ayaküstü basın mensuplarıyla konuştuktan sonra, alışveriş merkezinde gezmeye devam etti. 

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