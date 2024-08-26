Özge Özpirinçci’den romantik tatil paylaşımı: "Bu yaz da görünce büyülendiğim bir manzara"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile yaptıkları tatilden yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Yamantürk’e sevgi dolu bakışlarıyla dikkat çeken Özpirinçci, romantik anlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu.

Güzel oyuncu, paylaşımının altına "Bu yaz da görünce büyülendiğim bir manzara" notunu düşerek, tatilin kendileri için ne kadar özel olduğunu vurguladı. Çiftin bu samimi anları, hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Özge Özpirinçci’nin bu paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.