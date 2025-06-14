Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet

Özge Özpirinçci, yaz tatili için Bodrum’un eşsiz atmosferini seçti. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Tanem Sivar ile birlikte keyifli anlar geçirdi. İkili, Ortakent sahilinde deniz kenarında koyu bir sohbete daldı. Objektiflere yansıyan bu sıcak görüntüler, hayranlarının ilgisini çekti.

Bodrum’da Doğal ve Samimi Anlar

Denizin huzur veren sesi eşliğinde sahilde vakit geçiren Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. İkili, hem tatilin tadını çıkardı hem de bol bol sohbet etti. Samimi halleri, Bodrum sahillerinin yaz sıcaklığına ayrı bir sıcaklık kattı.

Sade Şıklıklarıyla Göz Doldurdular

Doğallıkları ve sade şıklıklarıyla beğeni toplayan Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar, yaz tatilinde gösterişten uzak bir tarz benimsedi. Sahildeki bu içten anlar, objektiflere yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.