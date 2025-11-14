Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li "Sakıncalı" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı "Sakıncalı" dizisinin yayın tarihi 19 Kasım Çarşamba olarak güncellendi. Dizi, çocuğunu kaybeden Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini anlatıyor.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-11-2025 17:30

Gold Film imzalı yeni dizi "Sakıncalı", yayın tarihini güncelledi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım, 19 Kasım Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği dizi, sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday.

Adalet ve İntikam Arasında Bir Mücadele

Sakıncalı dizisinin etkileyici hikayesi merak uyandırıyor. Dizi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Süreyya, adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

 

Güçlü Kadro Sakıncalı'da Buluştu

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’ye güçlü oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin ve Lidya Atlık gibi başarılı isimler dizide rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün otururken, senaryosunu Ayça Üzüm kaleme aldı.

Sakıncalı, 19 Kasım Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle NOW’da!

Benzer Haberler
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu Sorgu Dizisi Yeni Sezonuna Başladı: Gerilim ve Şüphe Dorukta Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu Sorgu Dizisi Yeni Sezonuna Başladı: Gerilim ve Şüphe Dorukta
'Kızılcık Şerbeti' Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Katıldı: İlk Kareler Paylaşıldı 'Kızılcık Şerbeti' Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Katıldı: İlk Kareler Paylaşıldı
Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı
Kızılcık Şerbeti'nde Şok Gelişme: Mustafa Karakteri Diziden Ayrıldı, Partnerini Takipten Çıktı Kızılcık Şerbeti'nde Şok Gelişme: Mustafa Karakteri Diziden Ayrıldı, Partnerini Takipten Çıktı
Bir Başkadır Dizisi Geri Dönüyor: Yeni Sezon 5 Yıl Sonra Geliyor Bir Başkadır Dizisi Geri Dönüyor: Yeni Sezon 5 Yıl Sonra Geliyor
'Vicdansız'ın Setinden İlk Görseller Paylaşıldı 'Vicdansız'ın Setinden İlk Görseller Paylaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı:
  • 14-11-2025 10:02

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti
  • 13-11-2025 10:05

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı
  • 12-11-2025 10:56

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı