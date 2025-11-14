Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li "Sakıncalı" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Gold Film imzalı yeni dizi "Sakıncalı", yayın tarihini güncelledi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım, 19 Kasım Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği dizi, sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday.

Adalet ve İntikam Arasında Bir Mücadele

Sakıncalı dizisinin etkileyici hikayesi merak uyandırıyor. Dizi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Süreyya, adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

Güçlü Kadro Sakıncalı'da Buluştu

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’ye güçlü oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin ve Lidya Atlık gibi başarılı isimler dizide rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün otururken, senaryosunu Ayça Üzüm kaleme aldı.

Sakıncalı, 19 Kasım Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle NOW’da!