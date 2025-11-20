Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li "Sakıncalı" Dizisinin İlk Bölümü Ne Kadar İzlendi?

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı NOW dizisi "Sakıncalı" ilk bölümüyle AB'de 3. sırada yer aldı. Dizi, çocuğunu kaybeden bir annenin hikayesini anlatıyor.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li
Yayın Tarihi : 20-11-2025 16:06

Gold Film’in NOW için çektiği "Sakıncalı" dizisi, ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’yi buluşturan dizinin ilk bölüm reytingleri belli oldu. Sakıncalı, AB sosyoekonomik statüde 3. olarak dikkat çekti.

 

Sakıncalı'nın İlk Bölüm Reytingleri

Arda Sarıgün’ün yönettiği, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizi, ilk bölümünde farklı kategorilerde dereceye girdi. Dizi, Tüm Kişiler’de $3.18$ reytingle $11.$, AB’de $3.66$ reytingle $3.$, ABC1’de $3.43$ reytingle $8.$ oldu.

 

Konusu ve Güçlü Oyuncu Kadrosu

Sakıncalı, çocuğunu acı bir şekilde kaybeden bir annenin hayatının alt üst oluşunu etkileyici bir dille ele alıyor. Dizide Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy ve Beyti Engin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

