Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’li “Sakıncalı” Dizisi Venedik’te Tanıtılacak

“Sakıncalı” Dizisinden Uluslararası Tanıtım Hamlesi

Gold Film imzalı iddialı proje “Sakıncalı”, çekim süreci devam ederken uluslararası tanıtım hazırlıklarına da hız verdi. Oyunculuk gücü yüksek kadrosuyla dikkat çeken dizi, bu yıl Cannes’da düzenlenen televizyon fuarı MIPCOM kapsamında tanıtılacak. Ancak yapım ekibi, tanıtımın yönünü değiştirerek gözleri Venedik’e çevirdi.

Dizinin uluslararası tanıtımı, 12 Ekim’de Venedik’te görkemli bir sarayda gerçekleştirilecek. Organizasyonun, Türk televizyon sektörünün en iddialı uluslararası lansmanlarından biri olması bekleniyor.

Venedik’te “Sakıncalı” Bir Gece

“Sakıncalı”nın dünya dağıtımını, İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency üstleniyor. Tanıtım etkinliği için dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, özel bir uçuşla İstanbul’dan Venedik’e gidecek. Aynı gün, Cannes’daki 50 yabancı alıcı şirketin temsilcileri de özel uçakla Venedik’e getirilecek.

Etkinlik kapsamında gondol gezisi, özel akşam yemeği ve etkileyici bir after parti düzenlenecek. Ayrıca dizinin 30 dakikalık özel bölümü yabancı alıcılara ilk kez gösterilecek. Bu özel geceyle birlikte, “Sakıncalı”nın global pazarda büyük ses getirmesi hedefleniyor.

İddialı Kadro ve Güçlü Yapım Ekibi

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı “Sakıncalı”, güçlü hikayesi ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Gold Film’in deneyimli yapım ekibi, diziyi hem yerel hem de uluslararası izleyiciye ulaştırmayı hedefliyor.

Venedik’te yapılacak lansman, Türk dizilerinin dünya çapındaki yükselişine yeni bir örnek olacak. Hem oyuncu kadrosu hem de yaratıcı vizyonuyla “Sakıncalı”, 2025’in en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday görünüyor.