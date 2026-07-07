Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Bodrum Tatili: Denizin İçinde Dans Ettiler!

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülendi. Özpirinçci'nin denizdeki dansı neşeli anlara sahne oldu.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Bodrum Tatili: Denizin İçinde Dans Ettiler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 09:26

Bodrum Ortakent'te tatil yapan oyuncu Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti plajda keyifli anlar yaşarken kameralara yansıdı. Yaz sezonunun yorgunluğunu atmak üzere Ege sahillerini tercih eden popüler çift tatillerini aileleri ve en yakın arkadaş gruplarıyla birlikte geçiriyor. Gün boyunca denizin ve sıcak havanın tadını çıkaran ikili etraflarına saçtıkları neşeli enerjileriyle plajın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Sıcak Havada Kendini Serin Sulara Bıraktı

Sıcak havanın etkisini iyice artırmasıyla birlikte kendini Ortakent'in serin sularına bırakmayı tercih eden 40 yaşındaki güzel oyuncu Özge Özpirinçci deniz içerisinde adeta çocuk gibi eğlendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu denizin içinde bir arkadaşıyla birlikte müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Suyun içinde kahkahalar atarak dans eden Özpirinçci'nin o samimi ve enerjik anları objektiflere saniye saniye yansıdı.

Eşi Burak Yamantürk Eğlenceye Ortak Oldu

Eşinin denizdeki bu coşkulu ve eğlenceli anlarına fit görüntüsüyle dikkat çeken başarılı oyuncu Burak Yamantürk de kayıtsız kalmadı. Kısa süre sonra suya girerek eşine eşlik eden Yamantürk, Özpirinçci'nin denizdeki eğlencesine ortak oldu. Birlikte yüzüp suyun tadını çıkaran çiftin birbirine olan uyumu ve mutluluğu sahil sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

18 Eylül 2021 tarihinde sade bir törenle hayatlarını birleştiren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti aynı yılın kasım ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Evliliklerinde ve aile hayatlarında yakaladıkları huzurlu çizgiyi bozmayan ünlü çift bu Bodrum kaçamağıyla hem yoğun geçen sezonun stresini attı hem de dostlarıyla birlikte unutulmaz bir yaz günlüğüne daha imza atmış oldu.

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