Özge Özpirinçci ve ailesi Çeşme’de tatilin keyfini çıkardı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızlarıyla birlikte Çeşme’de görüntülendi. Aile, gün boyu Beach’in tadını çıkararak dinlendirici bir tatil geçirdi.

Günün erken saatlerinde Beach’e gelen Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önce alışveriş yaparak sahil kenarındaki mağazaları gezdi. Ardından kızlarıyla birlikte denize giren çift, denizde uzun süre oyun oynadı. Özpirinçci'nin kızlarıyla denizde geçirdiği keyifli anlar, çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Deniz keyfinin ardından aile, localarına geçerek hep birlikte yemek yedi. Sıcak yaz günlerinde serin suların tadını çıkaran Özge Özpirinçci ve ailesi, tatillerine neşe içinde devam etti.

Tatilde rahat ve mutlu görünen çift, hayranlarından büyük ilgi gördü. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, aileleriyle birlikte geçirdikleri bu özel anlarla, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor